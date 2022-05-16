شكرا لقرائتكم خبر عن معلومات الوزراء يطلق إصدارا خاصا يرصد التناول الإعلامى الدولى لأزمة أوكرانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عددًا خاصًا يرصد تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية من واقع ما رصدته مختلف صحف العالم، وانعكاساتها على الأوضاع السياسية والاقتصادية عالميًا.

وجاء العدد، تحت عنوان: "موسكو- كييف.. كيف اشتعلت الأزمة؟ وإلى أين وصلت؟"، والذي يقدم نظرة على تناول الصحف الأجنبية للصراع الروسي الأوكراني، من خلال تسلسل زمني للأزمة، قبل اندلاع الحرب وبعدها، وما أحدثته من تداعيات سياسية واقتصادية، ليس على مستوى أوكرانيا أو القارة الأوروبية فحسب، ولكن على مستوى العالم أجمع.

واستعرض العدد إرهاصات اندلاع الحرب، والتحذيرات المتبادلة بين الجانبين، وتطورات الحشد العسكري على الحدود الأوكرانية، ثم القصف المتبادل، مرورًا بإقرار العقوبات الغربية ضد "موسكو"، وتهديدات روسيا بقطع إمدادات الغاز المسال عن دول الاتحاد الأوروبي في مقابل ذلك، وتأثير ذلك المشهد على مستقبل النمو الاقتصادي العالمي، وتغير خريطة التفاعلات السياسية وموازين القوى بين الدول الكبرى.

واهتم العدد، بتحليل أبعاد الصراع، والسيناريوهات المستقبلية للأزمة، فضلاً عن رصد أبرز الآثار السلبية التي تركتها على الأمن الغذائي العالمي، وكذلك أسواق الطاقة والتصنيع والاستثمار ومختلف قطاعات الإنتاج، والمسارات السياسية التي يمكن أن يفضي إليها استمرار التصعيد العسكري بين الجانبين.