شكرا لقرائتكم خبر عن السلع التموينية: الرئيس السيسي خصص 55 مليار جنيه لتوفير سلع خلال أزمة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد يوسف منصور، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسلع التموينية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يتابع بشكل مستمر رصيد الاحتياطى الاستراتيجى من السلع الأساسية، مشيرا إلى أن الرئيس السيسى دائم الحرص على توفير السلع الاستراتيجية بالسوق المصرى على الرغم من الأزمات العالمية الطاحنة التى أفرزتها أزمة وباء فيروس كورونا والحرب الروسية على أوكرانيا، مشيرا إلى أن الرئيس السيسى وجه بتوفير مبلغ 55 مليار جنيه لتوفير السلع الأساسية خلال أزمة فيروس كورونا.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور محمد على عبد الحميد، وكيل اللجنة، مع ممثلى الهيئة العامة للسلع التموينية، لنظر مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2022/2023 الخاصة ببعض الهيئات والجهات التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية (الهيئة العامة للسلع التموينية).

كما أشار أيضا إلى التعاون المستمر بين الهيئة ووزارة المالية، مؤكدا أن وزارة المالية لا تتأخر فى تلبية احتياجات الهيئة العامة للسلع التموينية المالية، متوجها بالشكر لوزيرى التموين والمالية، منوها إلى دور لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد سمير لما تبذله من جهد ملموس على مدار سنوات متصلة من أجل إصلاح وهيكلة منظومة الدعم والرقابة عليها بالتعاون المثمر مع السلطة التنفيذية.