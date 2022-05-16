شكرا لقرائتكم خبر عن رفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ.. والانعقاد القادم 29 مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، وأعلن أن الجلسة القادمة تنعقد فى 29 مايو.

وكانت الجلسة العامة قد شهدت الموافقة على إحالة طلب المناقشة العامة المقدم من النائب عمرو مصطفى عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حول منظومة الابتكار والإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال لمواجهة التحديات المختلفة التى تواجه المبتكرين ورواد الأعمال وجميع الأطراف المعنية وبيان وزير الاتصالات الذى القاه اليوم بالجلسة والمناقشة الى لجنة التعليم وذلك من اجل اعداد اللجنة تقرير حول الموضوع لعرضها على الجلسة العامة.

كما أحال المجلس خلال جلسته إلى الحكومة تقرير لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حول التصنيع المحلى وزيادة الصادرات لاتخاذ اللازم بشان ما جاء به من توصيات.