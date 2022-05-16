قطع المياه عن 6 مناطق كبرى بمدينة نصر لمدة 6 ساعات في هذا الموعد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة قطع المياه عن جميع مراحل زهراء مدينة نصر ومناطق الهجانة 3 و4 و5 و6، ومنطقة عمارات زاهر، ومنطقة جبل الكعبة، ومنطقة إسكان مصر الجديدة، ومنطقة عمارات إعمار المرشدي.

وقالت الشركة، في بيان، اليوم الاثنين، إن ذلك يأتي نظرا لأعمال تحويل مسار خط قطر 1000 مللي -الاستثمار- أمام معهد الحرب الإلكترونية بمدينة نصر بسبب أعمال أعمدة المونوريل بالوفاء والأمل.

ويكون انقطاع المياه اعتبارا من يوم الساعة العاشرة صباحا يوم الخميس الموافق 19 مايو 2022 وحتى الساعة الرابعة مساء نفس اليوم وذلك لمدة 6 ساعات.

وتوفر شركة مياه الشرب بالقاهرة سيارات مياه صالحة للشرب في نطاق المناطق المتأثرة وفي حال طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.