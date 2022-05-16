19 فردًا.. طلب إحاطة بشأن بدل سفر وفد شارك في مؤتمر العمل بجنيف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

أعلن النائب عباس السادات، عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية، تقديمه طلب إحاطة إلى رئيس الوزراء ووزير المالية، بشأن سفر وفد حكومي خلال الفترة من 27 مايو إلى 11 يونيو 2022؛ للمشاركة في أعمال الدورة 110 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد في جنيف .

وقال النائب، في طلب الإحاطة، إن الوفد يضم أربع مجموعات؛ بإجمالي 19 فردًا وتتحمل موازنة وزارة القوى العاملة للعام المالي 2021- 2022 تكاليف الإقامة والسفر وتذاكر الطيران وبدل السفر المقرر قانونًا، في حين أن العدد المفترض لأي وفد حكومي يشارك في أعمال مؤتمرات العمل الدولي هو مندوبان مع بعض المستشارين المتخصصين في الموضوعات التي يتضمنها جدول أعمال المؤتمر.

وأضاف النائب أن هناك دولاً كبرى تشارك بأعداد قليلة؛ فما الداعي لكل هذا العدد، ونحن نعيش أزمة اقتصادية تستدعى تخفيض النفقات الحكومية إلى أقصى حد ممكن؟!