"الصحفيين" تدعو "المحامين" لحضور تأبين شيرين أبو عاقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

تلقى مجدى سخى القائم بأعمال نقيب المحامين، دعوة من نقابة الصحفيين لحضور لقاء تأبين الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، الذي يُعقد مساء غد الثلاثاء.

وكان ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، قد أعلن إقامة لقاء تأبين للصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة مراسلة قناة الجزيرة بالأراضي المحتلة، والتي اغتالتها قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء ممارسة مهام عملها الصحفي، الأربعاء الماضي.

وأكد في دعوته، أنَّه من الضروري قيام المجتمع الدولي والمحكمة الجنائية الدولية بمحاسبة دولة الاحتلال على جريمتها الأخيرة في حق شيرين، وفتح تحقيق دولي أوسع حول كل جرائم قوات الاحتلال المتكررة في حق الصحفيين وخصوصًا الفلسطينيين، بالمخالفة لكل القوانين الدولية.