المحرصاوي يترأس اجتماع مجلس جامعة الأزهر الطارئ اإطلاق مشروع الحرم الذكي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، إن الدولة تشهد تطورًا تكتولوجيًّا كبيرًا في الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح خلال ترؤسه لاجتماع مجلس الجامعة الطارئ لإطلاق مشروع التحول الرقمي والحرم الذكي بجامعة الأزهر بحضور الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن ثقافة التغيير مهمة لمواكبة التطورات التكنولوجية، وأن الأعمال التكنولوجية الجديدة تواجهها بعض الصعوبات؛ بسبب عدم الاعتياد عليها، لافتا أن إلى الحاسب الآلي قد واجه في بداية إدخاله للمؤسسات التعليمية أفكارًا تقليدية تسببت في ركوده بعض الشيء؛ ومنها: اعتقاد بعض الموظفين أن الحاسب سيكون بداية النهاية لهم، إلى أن عرفوا أهميته، وصاروا لا يستغنون عنه عندما تيقنوا أنه عاملٌ مساعدٌ لهم في إنجاز أعمالهم، مشيرًا إلى أن الجامعة بدأت التحديث منذ ثلاثين عامًا وتطورت عامًا بعد آخر إلى أن احتفت الآن بمنظومة الحرم الذكي.

وأضاف رئيس جامعة الأزهر أنه في ظل التطورات السريعة والمتلاحقة للتكنولوجيا في العصر الرقمي أصبح من الضروري بناء القدرات البشرية وتأهيلها تكنولوجيًّا للإسهام في بناء الجمهورية الجديدة وربطها بمهن المستقبل التي تعتمد على استخدام البرمجيات المتطورة والذكاء الاصطناعي، موضحًا أن مشروع الحرم الذكي لجامعة الأزهر سيسهم في بناء مهارات أبنائنا الطلاب في مجالات التقنيات الحديثة والمتقدمة في تحقيق التطلعات الرقمية المصرية، مما يعزز من مكانة جامعة الأزهر كقبلة لطلاب العلم من شتى بقاع العالم ويرفع من تصنيفها.