حاول المساعدة.. حجز طالب دخل امتحان اللغة الإنجليزية بدلا من صديقه بالعجوزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

أمرت النيابة العامة بالعجوزة، بحجز طالب على ذمة تحريات الأجهزة الأمنية، متهم بتأدية امتحان اللغة الإنجليزية بدلا من صديقه داخل إحدى المدارس بمنطقة العجوزة.

البداية عندما تلقت مباحث العجوزة بلاغًا من مشرف امتحانات الشهادة الإعدادية بمدرسة القدس الإعدادية يفيد بدخول يوسف عماد 16 سنة، طالب بالصف الأول الثانوية لجنة الامتحانات لتأدية الامتحان مكان صديق له يدعى فاروق نبيل، في الشهادة الإعدادية بمادة اللغة الإنجليزية.

كنت تمكنت أجهزة الأمن من القبض على الطالب المتهم، وبمواجهته أقر بالدخول لمساعدة صديقه في اللغة الإنجليزية بزعم عدم معرفته الجيدة باللغة، إنقاذا له من الرسوب، وتم تحرير مذكرة والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات.