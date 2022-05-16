الداخلية تكشف كواليس القبض على "قمر" فتاة الميكب المغشوش في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي:

كشف ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام إحدى الفتيات بالترويج لبيع بعض منتجات ومستحضرات التجميل مجهولة المصدر؛ وضبط مرتكبة الواقعة.

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام إحدى الفتيات بالترويج لبيع بعض منتجات ومستحضرات التجميل مجهولة المصدر بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا بالقاهرة .. وتضرر بعض الفتيات حيال شرائهم تلك المنتجات.

بالفحص أمكن تحديد المذكورة وتبين أنها (إحدى الفتيات- مقيمة بمنطقة إمبابة بالجيزة).

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من استهداف المذكورة وأمكن ضبطها وبحوزتها (كمية من مستحضرات التجميل مجهولة المصدر والمخالفة للمواصفات).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.