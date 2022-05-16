شكرا لقرائتكم خبر عن ‫ الزراعة تُحذر من آفات متوقع انتشارها وتوضح طرق مكافحتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد تقرير أصدره مركز معلومات تغير المناخ والنظم الخبيرة، بوزارة الزراعة تأثير المناخ السائد على محصول الرمان متوقعاً ظهور 6 آفات خطيرة لموسم العام 2022، وأوضح التقرير طرق مكافحة تلك الآفات فضلاً عن كيفية الوقاية منها.

ويوضح التقرير التالى أهم الآفات .

حفارات ساق الرمان وكيفية مكافحتها

تصاب أشجار الرمان بمجموعة من حفارات الساق وهي "ساق التفاح وساق البرقوق وساق الخوخ ذو القرون الطويلة والسنط"، وتتغذيداخل أفرع وجذوع أشجار الرمان وتحفر أنفاقها مما يؤدي إلى جفاف الأفرع والأشجار المصابة وينتج عن الاصابة ضعف الأشجاروانخفاض محصولها.

ويتم مكافحتها عن طريق العناية بالأشجار وتقويتها بالري المنتظم والتسميد الجيد والمتوازن، والاكتشاف المبكر للأصابة وتقليم الأفرعالمصابة والجافة وحرقها، وقتل اليرقات داخل أنفاقها بواسطة سلك مرن منثنى الطرف يوضع فى نفق اليرقات وبحركة دائرية يتم قتل وجذباليرقات خارج انفاقها، كما يمكن رش الأشجار باستخدام المبيدات الموصى بها من بداية خروج أربعة مرات بين الرشة والأخرى ثلاثةأسابيع ويراعى ايقاف الرش قبل جمع المحصول بشهر على الأقل ثم يستأنف بعد ذلك، كذلك ضرورة رش أماكن الجروح بعد التقليم مباشرةباحد الزيوت المعدنية الشتوية، ودهن جذوع الأشجار من أسفل لحمايتها بعجينة بوردو.

الحشرات القشرية وكيفية مكافحتها

تهاجم الحشرات القشرية وحشرات البق الدقيقي الأوراق خاصة الحديثة والنموات الطرفية الغضة وبعضها و يصيب السيقان والأفرعوالبعض الآخر يمكنه إصابة الثمار مما ينتج عنها تشوهها وتجعدها، وتقوم حشرات البق الدقيقي بامتصاص العصارة النباتية بواسطةأجزاء الفم الثاقبة الماصة مما يؤدي إلى اصفرار الأوراق وجفافها وضعف النباتات وتعمل على وقف نمو الافرع وتكون المكافحة بالاهتمامبالتقليم والتهوية بين الاشجار، ونظافة الأرض من الحشائش، ونظافة قلف الشجرة، والاهتمام بالتسميد وتغذية الاشجار، كذلك تقليل الرطوبةحول الأشجار وخاصة الجذوع والأعتدال فى الرى، مع استخدام الصابون البوتاسى بمعدل 1.5لتر/100لتر ماء لغسيل الأشجار قبلالازهار وكذلك لمكافحة الحشرات القشرية والعفن الهبابى.

ذبابة الرمان البيضاء وكيفية مكافحتها

تصيب هذه الحشرة أشجار الرمان وتمتص العصارة النباتية وتظهر الأصابة في وجود قشور العذاري واليرقات ملتصقة علي السطحالسفلي للاوراق وتسبب اصفرار الأوراق وتجعدها، أما المكافحة لذبابة الرمان البيضاء والمن فتكون بنظافة الحقل والتخلص من الحشائش،وجمع الأجزاء النباتية المصابة وحرقها، والاعتدال فى التسميد الازوتى والتسميد الجيد، واستخدام المصائد الصفراء اللاصقة لتخفيفالاصابة، والرش الدورى بالصابون البوتاسى بمعدل 5.1 لتر/100لتر ماء، ويتم إستخدام مصائد ورقية صفراء اللون لجذب الحشراتالكاملة يتم حسب شدة اﻹصابة تغييرها، وفي حالة وجود اصابة يتم الرش بأحد المبيدات الموصى بها على أن تكون آخر رشة قبل الجمع بـ10 أيام على الاقل.

التربس

من الحشرات الخادشة الماصة، وهذه الحشرات تهاجم الأفرع الغضة والأوراق حديثة النمو وكذلك الأزهار والعقد الصغير للثمار وتسببتساقط الأزهار وكذلك الثمار حديثة العقد كما تسبب تشوه فى القشرة الخارجية للثمار مما يقلل تسويقها، والمكافحة تتم باستخدام المصائدالملونة الزرقاء وتُعلق على إرتفاع 1.5 إلى 2.5 متر بمعدل من 15-20 مصيدة للفدان، ويكون الرش باحد المبيدات المخصصة بمكافحة المنوالذبابة الرمان البيضاء.

آفة الاكاروس

تتغذى افراد العنكبوت الاحمر على السطح السفلى لأوراق الرمان وتتواجد جميع الاطوار بالإضافة إلى البيض وتتميز الاصابة بوجود بقعصفراء تتحول إلى برونزية مبعثرة على الاوراق، مع وجود نسيج عنكبوتى على سطح السفلى للاوراق أو بين النباتات وقد يحيط بالبراعميؤدى إلى موتها، اما الاصابة بالحلم العريض فيسبب انطواء حافة الاوراق علي نفسها و اصفرار الاوراق المصابة و تؤدي الاصابة الشديدةالي سقوط الاوراق و تشوه شكل الثمار.أما المكافحة فتكون عن طريق مكافحة الاكاروسات على العوائل المجاورة حتى لا تكون مصدراًللأصابة، مع نظافة المزرعة من الحشائش، وتجنب أثارة الاتربة والغبار على النباتات ورش الطرق المتربة بالماء، وتجنب العطش حيث تزدادالأصابة مع الحرص على عدم زيادة الرطوبة لتجنب بعض الامراض.

دودة الرمان الأخطر على المحصول

تعد دودة الرمان من أخطر الآفات التى تصيب الرمان وتسبب خسارة تتراوح ما بين 30-100 % وتعتبر الآفة الأولى فى إصابة الرمان. وليس لهذه الحشرة بيات شتوي إذ توجد أطوارها طول السنة في قرون الأكاسيا وتظهر الحشرة بكثرة في الربيع، وتحفر اليرقات الصغيرةفي جلد الثمرة لتنفذ إلي داخلها للوصول الي البذور والتغذية عليها ولا تتغذي اليرقات علي ما تقرضه من جلد الثمرة نظراً لوجود مادةحمض الجالوتانيك لذلك تخرج المادة المفتتة علي سطح الثمرة، وتتغذي اليرقات علي الطبقة اللحمية الخارجية للبذور التي مازالت في مرحلةتكوينها ثم علي البذور اللينة نفسها قبل أن تتصلب عند نضج الثمار كما تتغذي اليرقات علي الطبقة الخارجية اللحمية العصيرية للبذور.

ذبابة الفاكهة وكيفية مكافحتها على الرمان

تهاجم كل من ذبابة فاكهة البحر المتوسط وذبابة الخوخ ثمار الرمان بعد تمام النضج وتتفاوت نسب الإصابة من صنف لآخر ودرجة النضجوكذلك وجود عوائل مفضلة بالجوار تضع الأنثى البيض مباشرة تحت القشرة الخارجية ويفقس البيض عن يرقات تتجول وتنسلخ حتى العمراليرقى الثالث ثم تقفز لتعذر بالتربة وتتحول مكان الاصابة الى اللون البنى مع خروج عصارة لزجة ذات لون بنى من ثقوب دخول اليرقاتوتتعفن الثمار عند شدة الاصابة، وللمكافحة يتم جمع وكمر الثمار المتساقطة، مع تجميع الثمار المتساقطة والتي لا تصلح للتسويق وتوضعفي شكائر البلاستيك بحيث تكون هذه الأكياس سليمة غير مثقوبة وتغلق جيدا على المشايات وتترك معرضة لأشعة الشمس المباشرة فيؤدىذلك إلى إرتفاع درجة حرارتها الداخلية ومن ثم موت يرقات ذبابة الفاكهة في تلك الثمار بل وأيضا موت أي آفات أخرى بالثمار مما يقلل منتكرار الإصابة، كذلك تغطية وحماية الثمار الناضجة باكياس او قماش بعد مسح الثمرة لازالة ما عليها من بيض الحشرات، مع استخدامالمصائد الفرمونية بمعدل مصيدة واحدة لكل 5 أفدانة لتحديد مواقيت اجراء المكافحة، كذلك الرش باحد المبيدات الموصى بها لديدان الثمارعلى أن يوقف الرش قبل الجمع بـ 10 ايام على الاقل ويستخدم فى حالة الضرورة فقط.