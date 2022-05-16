شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف الفئات المستفيدة من برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الصحة والسكان، أن المستفيدين من برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين هم الأطفال تحت سن الخامسة والأطفال في السن المدرسى وأصحاب الوظائف في القطاعين العام والخاص.

وأضافت وزارة الصحة والسكان أن أصحاب معاش الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة يستطيعون الاستفادة من برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين .

وكانت حددت وزارة الصحة والسكان المصرية، الأوراق والمستندات المطلوبة للاستفادة من خدمات برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين، الذي أطلقته الوزارة، إذ تقدم وحدة البرامج الصحية للحماية الاجتماعية، التابعة لوزارة الصحة المصرية، 1.2 مليون خدمة طبية للفئات المستفيدة من برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين، بشكل مجاني، ابتداءً من الكشف الطبي حتى العمليات الجراحية الدقيقة والغسيل الكلوي.

ويُعد البرنامج مظلة تأمينية لتقديم الخدمات الطبية اللازمة لمنتفعي برامج الدعم النقدي، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي؛ بما يسهم في رفع المستوى الصحي والمعيشي للأسر الأولى بالرعاية، في إطار استراتيجية الدولة لتحقيق رؤية مصر 2030.