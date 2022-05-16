شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة الأزهر يعلن إطلاق مشروع الحرم الذكي وتقنيات الذكاء الاصطناعي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت جامعة الأزهر بالشراكة مع مايكروسوفت مصر ، اليوم الإثنين، عن إطلاق مشروع الحرم الذكي لجامعة الأزهر في إطار فعاليات أقيمت للاحتفال بالمشروع الجديد، وذلك بحضور كل من الدكتور محمد حسين المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر والمهندسة ميرنا عارف مدير عام مايكروسوفت إلي جانب عدد كبير من قيادات وعمداء جامعة الأزهر وأعضاء هيئة التدريس.

وخلال الفعاليات استعرضت مايكروسوفت أحدث الخدمات التقنية للعاملين وأعضاء التدريس والطلبة لتمكينهم لتحقيق أفضل ما لديهم والوصول لتحول رقمي شامل لجامعة الأزهر في وقت زمني محدد من خلال حزمة من التطبيقات والمشاريع الرقمية التي سيتم تنفيذها على مدار الثلاث أعوام القادمة.

وقال الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر: "أن ثقافة التغيير مهمة لمواكبة التطورات التكنولوجية، وأن الأعمال التكنولوجية الجديدة تواجهها بعض الصعوبات بسبب عدم الاعتياد عليها ، وقد واجه الحاسب الآلي في بداية إدخاله للمؤسسات التعليمية أفكارا تقليدية تسببت في ركوده بعض الشئ، ومنها اعتقاد الموظفين بأن الحاسب سيكون بداية النهاية لهم، إلى أن عرفوا أهميته وصاروا لايستغنون عنه عندما تيقنوا بأنه عامل مساعد لهم في إنجاز أعمالهم، مشيرًا إلى أن الجامعة بدأت التحديث منذ أكثر من ثلاثين عامًا وتطور الأمر عامًا بعد آخر إلى أن احتفت الآن بمنظومة الحرم الذكي."

وأضاف المحرصاوي، أنه في ظل التطورات السريعة والمتلاحقة للتكنولوجيا في العصر الرقمي، أصبح من الضروري بناء القدرات البشرية وتأهيلهم للتكنولوجيا للمساهمة في بناء الجمهورية الجديدة وربطها بمهن المستقبل التي تعتمد على استخدام البرمجيات المتطورة والذكاء الاصطناعي، موضحًا أن مشروع الحرم الذكي لجامعة الأزهر سيساهم في بناء مهارات الطلاب في مجالات التقنيات الحديثة والمتقدمة لتحقيق التطلعات الرقمية المصرية، مما يعزز من مكانة جامعة الأزهر كقبلة لطلاب العلم من شتى بقاع العالم.

وقدم المحرصاوي الشكر للسادة نواب رئيس الجامعة وللسادة العمداء وللموظفين لتعاونهم في إنجاز المهام التي تمكن الجامعة من التحول الرقمي والتطور التكنولوجي.

وقالت المهندسة ميرنا عارف، مدير عام مايكروسوفت مصر "يمثل إطلاق مشروع الحرم الذكي لجامعة الأزهر خطوة حيوية في تحقيق التحول الرقمي في قطاع التعليم الجامعي في مصر، حيث ستعمل على الارتقاء بتجربة الطلاب في الحرم الدراسي، ورفع كفاءة إمكانيات أعضاء هيئة التدريس لخلق بيئات تعليمية موثوقة وتعليم الطلاب المهارات الرقمية، وكذلك تعزيز مشاركة الطلاب وتحويل عمليات التعلُّم بطريقةٍ مبتكرة، وتسخير البيانات لتحقيق تجارب دراسية أفضل تواكب تطلعات الطلاب في هذا العصر الرقمي."

وأضافت عارف " ستعمل مجموعة حلول مايكروسوفت السحابية Azure و Office 365 و Dynamics عبر منظومة شركائنا المتكاملة على تحويل مجتمع الجامعة ليصبح رقميا،ً لتمكين كل معلم وطالب من تحقيق المزيد، لذلك نفخر بدعمنا لجامعة الأزهر في رحلة تحقيق التحول الرقمي."

وسيعمل مشروع الحرم الجامعي الذكي على تحويل التعلم بكافة كليات جامعة الأزهر، حيث سيستفيد الطلاب عبر 87 كلية من مجموعة كاملة من حلول Microsoft السحابية مثل Azure و Office 365 و Dynamics من خلال توفير الأدوات والبرامج والتطبيقات التي تقوم على مشاركة الطلاب بالإعتماد على الذكاء الاصطناعي، بما يدعم استراتيجية التعلم المدمجة والتعلم الافتراضي، كما يتم من خلال منصة مايكروسوفت توفير التأمين للبنية التحتية السحابية للجامعة بأكملها.