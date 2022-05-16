شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة: التحدى الحقيقى فى مفاوضات المناخ هو تسريع وتيرة العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، أن كافة الاجتماعات التى يتم عقدها بشأن المناخ تسعى إلى العمل على تسريع وتيرة العمل المناخى لتحقيق الأهداف المرجوة من خلال الوصول إلى حلول يتم تجريبها وإذا أثبتت نجاحها سيتم تعميم تنفيذها على المجتمعات المحلية الأخرى ، فنحن نسعى إلى الوصول إلى حلول واقعية يتم تنفيذها على أرض الواقع تخدم تلك المجتمعات وتساعدهم على التكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية.

وأوضحت وزيرة البيئة خلال مشاركتها فى جلسة إطلاق خطة عمل جلاسجو - شرم الشيخ للهدف العالمى للتكيف ، وذلك على هامش إطلاق المشاورات غير الرسمية حول برنامج عمل جلاسجو - شرم الشيخ والهدف العالمي المعني بالتكيف مع التغيرات المناخية المنعقدة خلال الفترة من 16-17 مايو الجارى وبحضور إبراهيم محمد صالح، رئيس جمهورية المالديف و باتريشيا إسبينوز الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC) ، والوزراء المعنيين بشئون البيئة بالعالم.

واستعرضت وزيرة البيئة فى بداية الجلسة ما تم خلال الشهور القليلة الماضية فى مسار مفاوضات المناخ، مشيرةً إلى الاجتماعات الوزارية التى تم عقدها الاسبوع الماضى بكوبنهاجن بالدنمارك حول التغيرات المناخية، والتي عقدت برئاسة مشتركة بين مصر بصفتها الرئيس القادم لمؤتمر أطراف تغير المناخ COP27 وبريطانيا بصفتها الرئيس الحالي لمؤتمر الأطراف COP26، وذلك لتبادل الأراء ووجهات النظر من الأطراف المختلفة حول موضوعات تمويل المناخ والتكيف والإحتباس الحرارى.