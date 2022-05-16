شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة تزيل التعديات والإشغالات أسفل كوبري الساحل تمهيدا لتطويره.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رئيس حي شمال بإزالة الأكشاك المخالفة والإشغالات التي تسىء للمظهر الحضاري بالمنطقة أسفل كوبرى الساحل بشارع الوحدة، تمهيدا لرفع كفاءة المنطقة وتطويرها.

وقام حى شمال الجيزة بإزالة الإشغالات والأكشاك والمنشآت المخالفة الكائنة أسفل الكوبرى والتنسيق مع إدارة التسويق بالمحافظة لوضع التصور اللازم لتحقيق الإستغلال الأمثل للمساحات أسفل الكبارى بما يتناسب مع أعمال التطوير الجارية ولكي تظهر بالشكل الحضاري اللائق.

جاء ذلك في اطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بعدم السماح بالتعدي علي الطريق العام وإزالة كافه أوجه الاشغال واستغلال المواقع أسفل الكباري لإقامة ساحات انتظار ونقاط خدمية للمواطنين وتحقيق عائد استثماري منها يستخدم في تطوير المناطق المحيطة بها.