شكرا لقرائتكم خبر عن نشاط رياح وشبورة.. هيئة الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس حتى السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر
الإثنين 16 مايو :
نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.
- الثلاثاء 17 مايو :
شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء
نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.
- الأربعاء 18 مايو :
نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى و جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة
- الخميس 19 مايو :
نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة
- الجمعة 20 مايو والسبت 21 مايو :
نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة