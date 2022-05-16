شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة: "cop27" يركز على تنفيذ التزامات الدول المتقدمة ومخرجات مؤتمر جلاسجو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن مؤتمر المناخ القادم cop27 الذي سيعقد بمدينة شرم الشيخ سيركز على تنفيذ مخرجات مؤتمر جلاسجو، والتزامات الدول المتقدمة من أجل تحقيق التقدم فى كافة مسارات، و الخاصة بالتفاوض و تحقيق التوازن بين التخفيف والتكيف .

وقالت وزيرة البيئة خلال مشاركتها بورشة عمل إطلاق المشاورات غير الرسمية حول برنامج عمل جلاسكو شرم الشيخ، إنه من الضرورى أن تصل المشاورات إلى أهم البنود التى تشكل الهدف العالمى للتكيف مع التوافق عليها وذلك حتى يتم تسريع وتيرة التوافق على هدف عالمى رقمى للتكيف يتم على اساسه توجيه التمويل لمساعدة الدول الأكثر هشاشة و المجتمعات المحلية التى تتعرض لآثار التغيرات المناخية بصورة مبنية على العلم و البيانات الصحيحة.

وشددت وزيرة البيئة على أهمية تحقيق ما تم الاتفاق عليه فيما يخص مضاعفة التمويل للتكيف بحلول عام 2025 وهو ما تم الوعد به بمؤتمر جلاسكو، كما اثارت الوزيرة أهمية التوصل لهدف عالمى للتكيف لأن اخر تقرير للهيئة الحكومية الدولية لتغير المناخ اظهر أن هناك فجوة ضخمة ما بين الاحتياجات الخاصة بالتكيف و بين التمويل المتاح للتكيف و كذلك اظهرت أن ما تم من موضوع التكيف هى مشروعات صغيرة خاصة بقطاعات معينة وهذه المشروعات تركز على التخطيط وليس التنفيذ الفعلى.

وحفزت الوزيرة المشاركين على اننا نستطيع تحقيق ذلك من خلال العمل خلال الفترة القصيرة المتبقية للوصول إلى مؤتمر شرم الشيخ و ذلك لاظهاره تنفيذا وان هناك خطوات و اجراءات فعلية تتم اتخاذها من قبل كل الأطراف المشاركة و المتاثرة بقضية التغيرات المناخية.