شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: حقننا نهضة فى المستوى التثقيفى للأئمة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن الوزارة حققت نهضة في المستوى التثقيفي للأئمة، وأن الجودة أحد المرتكزات الوطنية التي تسعى إليها الدولة المصرية، والتي نأخذ أنفسنا بها في وزارة الأوقاف ونعمل على تنوع واتساع الأفق الثقافي لدى الأئمة والعاملين بالأوقاف.

جاء ذلك خلال خلال مشاركته باجتماع الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بجامعة الأزهر بالقاهرة اليوم الاثنين، بحضور الدكتور علي جمعة رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب الموقر وعضو هيئة كبار العلماء ومفتي الجمهورية السابق، والدكتور عباس شومان وكيل الأزهر الشريف الأسبق، والدكتور عوض إسماعيل عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر، والدكتور جاد الرب أمين عبد المجيد عميد الكلية السابق، و نواب رئيس الجامعة، وعدد من السادة العمداء، ووكلاء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر.

وقال جمعة، إننا جميعًا مطالبون بتحقيق الإتقان والجودة كل في مجال اختصاصه، وأن وزارة الأوقاف انطلقت في سبيل الاهتمام بكل العلوم والمعارف.

وأشار وزير الأوقاف، إلى أنه تم توقيع بروتوكولات تعاون بين وزارة الأوقاف وبين 24 جامعة مختلفة غير جامعة الأزهر بكلياتها المتنوعة لتدريب نحو 4100 إمام، حول علوم اللغة عربية، وعلم النفس، وعلم الاجتماع، والدورات الإعلامية المتعددة، بإجمالي نحو 82 دورة بالجامعات المصرية.