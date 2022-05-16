شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة النقل تناشد المواطنين عدم عبور المزلقانات أثناء عبور القطار.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناشدت وزارة النقل المواطنين، عدم عبور مزلقانات السكة الحديد أثناء غلقه وانتظار مرور القطار، حفاظا على ارواحهم، كذلك المشاركة فى توعية الأسر والأطفال للحفاظ على أرواحهم، وكذلك تغيير العادات الخاطئة فى التعامل مع السكة الحديد والقطارات.

وطالبت السكة الحديد المواطنين بضرورة توخى الحذر عند عبور مزلقانات السكة الحديد والالتزام بتعليمات الهيئة عند العبور والالتزام بالعبور بعد فتح المزلقان ومرور القطار وعدم اقتحام المزلقان أو السير عكس الاتجاه أثناء غلقه حتى لا يؤدي ذلك إلى ازهاق الأرواح وتعطيل مسير القطارات.

وتأتى تلك المناشدة في إطار الحملة الموسعة التي أطلقتها وزارة النقل تحت عنوان سلامتك تهمنا، وذلك لتوعية الركاب والمواطنين من السلوكيات السلبية عند استخدام مرفق السكك الحديدية للمحافظة على أرواحهم وعلى الملكية العامة للدولة.