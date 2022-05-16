شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات: متابعة دقيقة للمدارس خلال امتحانات نهاية العام لإزالة العقبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، إجراء المتابعة الدقيقة للمدارس خلال إجراء امتحانات نهاية العام، مضيفا خلال الجلسة العامة بمجلس الشيوخ، المنعقدة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أن وزارة الاتصالات أتمت توصيل الألياف الضوئيه لنحو 2500 مدرسة على مستوى الجمهورية، وذلك بهدف إتاحة بنية معلوماتية قوية بها لخدمة أبنائنا من الطلبة والطالبات.

وأضاف وزير الاتصالات، "نأمل أن تتم باقى الامتحانات على نفس الوتيرة، وذلك لتحقيق الخدمة التعليمية المطلوبة"، مشددا أن الوزارة مهتمة باستقرار المدارس لتحقيق المرجو من هذا النظام.

ولفت وزير الاتصالات، إلى أن جميع المدارس تخضع للرقابة، لإزالة أية عقبات قد تحدث خلال أداء امتحانات نهاية العام، لافتا إلى أنه حال حدوث أية مشكلة يكون له علاقة بتطوير إحدى الطرق أو إصلاحه، ويتم التعامل مع الأمر بشكل سريع.

وتناقش الجلسة العامة لمجلس الشيوخ الطلب المقدم من النائب عمرو مصطفى عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول منظومة الابتكار والإبداع التكنولوجي، وريادة الأعمال لمواجهة التحديات المختلفة التى تواجه المبتكرين ورواد الأعمال وجميع الأطراف المعنية.

كان رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، قد طالب بضرورة توجيه رسالة اطمئنان للأسر المصرية، وذلك على خلفية ما يثار من وجود إشكاليات فى استخدام الشبكات الإلكتروني خلال أداء امتحانات نهاية العام.