شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ نهاية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت الدولة من إعداد الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 وتستعد حاليا لإطلاق الاستراتيجية نهاية الأسبوع الحالى بأحد فنادق القاهرة بحضور قيادات الدولة والوزارات المعنية.

جدير بالذكر الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، تهدف إلى تحقيق نمو إقتصادي مستدام يقوم على خفض الإنبعاثات في القطاعات المختلفة، إضافة إلى تحسين قدرات التكيف والمواجهة لآثار التغيرات المناخية، كآلية لحماية الاقتصاد، وحوكمة المناخ، وإيجاد تعزيز تمويل المناخ والبنية التحتية، تعزيز البحث العلمي والتكنولوجيا ورفع الوعي لمواجهة تغير المناخ، وان هناك حزمة أولى من المشروعات المقترحة، لتنفيذ أهداف الإستراتيجية سواء في مجال التكيف والتخفيف والآثار الإجتماعية والإقتصادية لتغير المناخ، بعد موافقة المجلس الوطني للتغيرات المناخية، ومنها برنامج الطاقة الجديدة والمتجددة متضمنا الهيدروجين الأخضر، مشيرة إلى أن القطاع الخاص له دور كبير فيه، وأيضا برنامج النقل، وبرنامج تخزين واحتجاز الكربون ونقله، وللتكيف هناك برامج مخصصة للزراعة والمحاصيل، وحماية المناطق الساحلية، وتحلية المياه بالطاقة المستدامة.