شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يقدم واجب العزاء في وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بزيارة مقر بعثة دولة الإمارات بالقاهرة لتقديم واجب العزاء في وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة والذي وافته المنية يوم الجمعة الماضى.

أكد وزير الزراعة للسفيرة مريم الكعبي سفيرة دولة الإمارات بالقاهرة أن الراحل العظيم رحمة الله عليه ‏كان نموذجاً ورمزا في العمل والتفانى والإخلاص وقائدا حكيما وزعيما ذا رؤية وبصيرة وكانت بصماته واضحة في رفع شأن بلده وأمته العربية والإسلامية كما كان دوما مساندا لمصر ومحبا لها ولشعبها في مواجهة كل التحديات وله مواقف عظيمة يسجلها التاريخ بحروف من نور.