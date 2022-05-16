شكرا لقرائتكم خبر عن "القومى للمرأة" يبحث مشروع زيادة مشاركة النساء في الحياة العامة مع مركز بصيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد المجلس القومي للمرأة اجتماعًا تنسيقيا مع مركز بصيرة لبحوث الرأي العام، وذلك لمناقشة آليات تنفيذ عدد من الأنشطة الخاصة بمشروع "زيادة مشاركة المرأة في الحياة العامة في مصر"والتى تركز على تعزيز جمع البيانات المصنفة ونشر المعرفة حول تمكين المرأة وذلك بحضور عدد من ممثلى المجلس ومركز بصيرة .

وتناول الاجتماع مناقشة عددا من الموضوعات الهامة التى تهدف لتحقيق استفادة المرأة من الخدمات العامة المقدمة، ودعم عمليات جمع البيانات والمعلومات المصنفة فى مصر وأهميتها لتعزيز صنع السياسات المراعية لقضايا تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، بالإضافة إلى مناقشة أهمية إعداد ونشر عدد من أوراق السياسات التى تهدف إلى وضع رؤية واضحة أمام صناع القرار فى مصر.

كما تم مناقشة عقد عدد من الأنشطة وورش العمل خلال الفترة القادمة بالتنسيق مع مختلف الوزارات المعنية لتحسين القدرات المؤسسية والبشرية وجمع وتحليل وإنتاج البيانات والمؤشرات المصنفة للمرأة والرجل.

يذكر أن مشروع "زيادة مشاركة المرأة فى الحياة العامة فى مصر" يتم ينفذه المجلس القومى للمرأة بالشراكة مع كل من المعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء، وبدعم من الاتحاد الأوروبي.