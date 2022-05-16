شكرا لقرائتكم خبر عن العمال يشاركون بانتخابات المرحلة الأولى للتنظيمات النقابية فى الجامعة العمالية.. لايف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت صباح اليوم الإثنين، المرحلة الأولة من انتخابات التنظيمات النقابية العمالية، على مستوى الجمهورية وممثلى العاملين بشركات القطاع العام والأعمال العام، للدورة النقابية التى تستمر 4 سنوات من 2022-2026.

وشهدت اللجان الانتخابية بمقر الجامعة العمالية، إقبال من قبل العاملين فى الجامعة للمشاركة فى اختيار ممثليهم.

وتشمل المرحلة الأولى 15 تصنيفاً نقابياً للعاملين بالصناعات الغذائية، والمرافق العامة، والزراعة والرى والصيد، التعليم والبحث العلمى، والبريد، والبترول، والخدمات الصحية، والعلوم الصحية، والنقل الجوى، والصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية، والنقل والمواصلات، والغزل والنسيج، والإنتاج الحربى، والنقل الجوى، والمالية والضرائب والجمارك.

وأكد محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن الوزارة تسعى لخروج العملية الانتخابية فى أحسن صورة لها، ويقتصر دورنا على التنظيم فقط وتسهيل الإجراءات التى نص عليها القانون.