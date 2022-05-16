شكرا لقرائتكم خبر عن الرى: إزالة 3 مخالفات على نهر النيل فى محافظة قنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شنت وزارة الموارد المائية والرى، ممثلة فى قطاع حماية النيل حملات لازالة تعديات على نهر النيل فى " قنا "، حيث تمت إزالة 3 مخالفات ليصل اجمالى ما تم ازالته حوالى 76 ألف و 641 مخالفة منذ يناير 2015.

واستعرض عبد العاطى موقف حملات الإزالات الكبرى الجارية بمختلف المحافظات ، موجهاً لكافة الأجهزةالمعنيةبالوزارةبالاستمرارفيبذلالجهد والتأكيد على الجاهزية التامة لكافة المعدات اللازمة لتنفيذ الإزالات ، مع التنسيق التام معالأجهزةالأمنيةوأجهزةالمحافظاتوجهاتالدولة المختلفة .

أوضح عبد العاطى أن أجهزة الوزارة تعمل علي مدار الساعة وخلال الإجازات الرسمية لمواجهة هذه التعديات أياً كانحجمهاأومرتكبها،وذلكبهدف الحفاظ على نهر النيل وضمان حسن إدارة وتشغيل المنظومة المائية وحماية أملاك الدولة .

يشار إلى أن قطاع حماية النيل يعد أحد القطاعات الرئيسية بوزارة الموارد المائية والرى، وتتمثل أهميته فى أنه مسئو لعنالإشرافومتابعةشريان الحياة فى مصر، فالنهر ينقل الاحتياجات المائية اللازمة لشبكة رى عملاقة طولها حوالى 33 ألف، وأيضاًلكافةالأغراضالأخرى منمياه شرب وصناعة وخلافه ويلزم القيام بالعديد من المهام للوفاء بهذه الاحتياجات.