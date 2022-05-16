شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق أعمال الجمعية العامة لمجلس كنائس الشرق الأوسط بمشاركة 17 بطريركا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد مركز "لوجوس" بالمقر البابوي في دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، اليوم، بدء فعاليات الجمعية العامة الثانية عشرة لمجلس كنائس الشرق الأوسط،بمشاركة 17 بطريركًا ورئيس كنيسة، وبإجمالي 21 كنيسة مُمَثَّلة بوفود مشاركة من العائلات الأرثوذكسية الشرقية، والأرثوذكسية، والكاثوليكية، والإنجيلية.

وتأتى أعمال الجمعية العامة في هذه النسخة، والتي تتخذ الآية "تَشَجَّعُوا! أَنَا هُوَ. لاَ تَخَافُوا." (مت ١٤: ٢٧) شعارًا لها، تتناول عددًا من قضايا مسيحيي الشرق الأوسط،وتحدياتهم، وتطلعاتهم، وقوة حضورهم في وحدتهم، وخلالها سوف يضع المشاركون من عائلات المجلس الكنسية الأربع رؤية مستقبلية تكفل تعزيز الروح المسكونية وتحقيقالأهداف الإنسانية والاجتماعية الملحة لجميع أهالي المنطقة.

وتستمر فعالياتها بدءًا من اليوم حتى الختام يوم الجمعة الموافق 20 من مايو الجاري.

وتستضيف كلٌّ من الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ومصر فعاليات الجمعية العامة لمجلس كنائس الشرق الأوسط للمرة الأولى منذ تأسيس المجلس عام 1974.