شكرا لقرائتكم خبر عن ممثل يونيسف يعلن مشاركة مصر بقمة الشباب بالأردن.. ويؤكد: هم مفتاح الازدهار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن جيريمي هوبكنز، ممثل يونيسف، مشاركة مصر فى قمة شرق إقليمية حول الشباب وانتقالهم من مراحل التعليم إلى سوق العمل، الأسبوع المقبل، مشيراً فى كلمته علي هامش انطلاق مسابقة الابتكار الاجتماعي، اليوم، إلى أن الشباب هم مفتاح الازدهار لكل الشعوب.

وقال هوبكنز إن 30% من تعداد مصر من الشباب، وتتراوح أعمارهم بين 10 و 24 عامًا، وتابع: تدعم اليونيسف للشباب في انتقالهم من مرحلة التعلم إلى الكسب، بما يتماشى مع أولويات الحكومة المصرية وبالشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني جاء ذلك خلال كلمته في احتفاليه تكريم الفرق الثمانية الفائزة في مسابقة اليونيسف وإناكتوس للابتكار الاجتماعي.

وأوضح المسؤول الأممي "في اليونيسف، نؤمن بأن الشباب هو المفتاح ونحن متواجدون لدعم الشباب الذين يرغبون في الانخراط في المجتمع من أجل ازدهار مجتمعهم وبلدهم".

وأضاف: " نحن نقدر بشدة الشراكة مع وزارة الشباب والرياضة، ومهتمون بشكل خاص بالمشاركة مع الجيل القادم من قادة ريادة الأعمال لاستخدام مبادئ الابتكار والأعمال لتحسين المجتمع المصري ومصممون على إطلاق العنان لإمكانات الشباب ، وخاصة الأكثر إحتياجاً منهم.

ولفت هوبكنز " للوفاء بهذا الوعد ، ندعم البرامج الوطنية مثل برنامج "مشواري" التابع لوزارة الشباب والرياضة ، والذي يركز على مهارات التوظيف والذي ساهم في تغيير حياة ما يقرب من ربع مليون مراهق في 15 محافظة.

واضاف المسؤول الأممي في الآونة الأخيرة ، دعمنا بفخر إطلاق مبادرة "شباب بلد" ، النسخة المصرية من مبادرة الأمم المتحدة العالمية "Generation Unlimited " التي أطلقتها الأمم المتحدة كأول شراكة بين القطاعين العام والخاص والشباب في العالم وتهدف إلى تنمية المهارات وربط 1.8 مليار شاب وفتاة في العالم، كما تدعم المبادرة الشباب للحصول على فرص العمل وريادة الأعمال بحلول عام 2030 لافتا إلي انه تم إطلاق "شباب بلد" بنجاح خلال منتدى شباب العالم الذي عقد في شرم الشيخ في يناير الماضي برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وعن تفاصيل القمة المرتقبة، قال هوبكنز: القمة ستعقد بعد أسبوع في عمان، وستكون فرصة عظيمة لتبادل الخبرات والاستفادة من الشراكات والالتزامات التي تدعم بيئة مواتية للمشاريع الاجتماعية التي يقودها الشباب.