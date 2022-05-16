شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة ترفع 28 نقلة مخلفات متراكمة بترعة الرشاح بحلوان البلد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، باستمرار أعمال رفع المخلفات وانتشال ورفع التراكمات والرواسب داخل المجرى المائي بترعة الرشاح الممتدة من منطقة حلوان البلد ومنشية جمال عبد الناصر حتى منطقة الملاءة بعزبة الوالدة وعرب غنيم مؤكدة على جميع الاجهزة التنفيذية والمعنية بضرورة تكثيف اعمال النظافة ورفع المخلفات لتحقيق تحسين ملحوظ بمنظومة النظافة .

و من خلال التنسيق التام بين رئاسة حي حلوان بقيادة هالة عبد النبي و ادارة المصارف بمديرية الري والهيئة العامة للنظافة والتجميل بالقاهرة وشركة نهضة مصر المعنية بنظافة حي حلوان، حيث تم توفير حفار لرفع المخلفات يوميا و لحين الانتهاء من رفع جميع المخلفات وتوفير المعدات والسيارات اللازمة لانتشال المخلفات ونقلها للدفن الصحي .

ورفعت الجهات المعنية كميات من القمامة الملقاه بداخل الرشاح الى جانب الحيوانات النافقة والتي نتج عنها روائح كريه حيث وصلت مجهودات اليوم الى رفع 28 نقلة مخلفات بالمجرى المائي والممتد حتى القاع باستخدام المعدات والالات المخصصة لهذا الغرض بالتنسيق مع الاجهزة المعنية لحل المشكلة بشكل جذري.

وشددت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية بتكثيف الاعمال لحين الانتهاء من كامل اعمال التطهير ورفع ما يستجد من مخلفات على ان تقوم سيادتها بالمتابعة المباشرة لهذا الموقع لحين تحقيق النظافة التامة له حفاظا على سلامة المواطن وصحته .

يذكر انه في اطار تحسين جودة الخدمات وتكاتف الجهود اهتماما بملف النظافة باعتباره من اولويات العمل بالمنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة وجهت المهندسة جيهان عبد المنعم برفع كافة انواع المخلفات والتراكمات بجميع شوارع وميادين احياء المنطقة الجنوبية و تكثيف اعمال التطهير ورفع المخلفات وتراكمات القمامة بمخرات السيول والمصارف والترع لما لها تأثيرات ضارة على الانسان والبيئة وبما يتلائم مع النهضة الحضارية التي تشهدها الدولة المصرية في مختلف القطاعات .