شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الصيادلة تطالب شركة "إيفا فارما" بإغلاق تطبيق بيع الأدوية لمخالفة القانون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالبت النقابة العامة لصيادلة مصر فى خطاب رسمى ارسلته لشركة إيفا فارما بإغلاق التطبيق الإلكترونى الذى أطلقته لبيع الأدوية، لمخالفته للقانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة في مادته رقم 75 والتى نصت على ان : "يحظر على مخازن الأدوية أو مصانع المستحضرات الصيدلية أو محال الإتجار في النباتات الطبية بيع أي دواء أو مستحضر صيدلي أو نبات طبي أو أي مادة كيماوية أو أقرباذينية أو عرضها للبيع للجمهور أو إعطاؤها له بالمجان، بما يعني أن يكون بيع الأدوية لا يتم إلا عن طريق الصيدليات دون غيرها، ولايحق بذلك لشركة ايفا فارما وهى شركة منتجة بيع الأدوية من خلال هذا التطبيق.

وأضافت النقابة ان قانون مزاولة المهنة فى مادته رقم 18 نص على انه " لا يجوز استعمال المؤسسة الصيدلية لغير الغرض المخصص لها بموجب الترخيص المعطي لها "، وبذلك تكون شركة ايفا فارما قد خالفت القواعد القانونية الآمرة المنظمة لتداول وبيع الأدوية بانشاءها لهذا التطبيق.

وشددت نقابة الصيادلة فى خطابها على ضرورة الغاء التطبيق واخطار النقابة رسميا بما يفيد ذلك الإلغاء، حفاظا على مهنة الصيدلة وحفظ حقوق القائمين عليها وحتى لا يتعرض مخالفيه لطائلة القانون .