شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الحكومة تنفى إلغاء مسابقة تعيين 30 ألف معلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء بشأن صدور قرار بإلغاء مسابقة الـ "30 ألف معلم" نتيجة لعدم توافر مخصصات مالية بالموازنة الجديدة 2022/2023.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا مساء أمس؛ لاستعراض عدد من المقترحات بشأن تحفيز الاستثمارات في قطاع السيارات والصناعات المغذية بمنطقة شرق بورسعيد، وذلك بحضور المهندس يحيي زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، كما حضر الاجتماع كل من المهندس كريم سامي، رئيس مجلس إدارة شركة بورسعيد للتنمية، والدكتور أحمد عبد الوهاب، العضو المنتدب بالشركة، والمهندس حسام عبد العزيز، عضو مجلس إدارة الشركة.

رئيس الوزراء يستعرض عددا من مقترحات تحفيز الاستثمار فى قطاع السيارات ببورسعيدالحكومة تنفى إلغاء مسابقة 30 ألف معلم لعدم توافر مخصصات مالية بالموازنة

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن صدور قرار بإلغاء مسابقة الـ " 30 ألف معلم" نتيجة لعدم توافر مخصصات مالية بالموازنة الجديدة 2022/2023، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإلغاء مسابقة الـ " 30 ألف معلم" نتيجة لعدم توافر مخصصات مالية بالموازنة الجديدة 2022/2023، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مُشددةً على أن مسابقة الـ 30 ألف معلم قائمة كما هي دون إلغاء، وسيتم الإعلان عن كافة تفاصيل المسابقة بشكل رسمي في مؤتمر صحفي خلال الفترة المقبلة، مُوضحةً أنه جاري العمل على إعداد وتحديد المواصفات الفنية والتربوية لاختيار معلمين ذوي كفاءة، بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، على أن يتم التقديم في المسابقة إلكترونياً على بوابة الوظائف الحكومية عبر الرابط التالي: "jobs.caoa.gov.eg".

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