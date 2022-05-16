شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر فى بروكسل يستعرض جهود الحكومة المصرية لتحقيق التنمية الشاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى د. بدر عبد العاطي، سفير جمهورية مصر العربية لدى مملكة بلجيكا، مع دوقية لوكسمبورج ومؤسسات الاتحاد الأوروبي، بالمفوض الأوروبي لسياسة الجوار والتوسع "أوليفر فارهيلي"، حيث تناولت المقابلة التطورات الإيجابية التي تشهدها العلاقات المصرية الأوروبية خلال الفترة الأخيرة، وسبل تعميق هذا التعاون في كافة المجالات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، استفادةً من الزخم الذي ولدته زيارة رئيس الجمهورية إلى بروكسل في شهر فبراير الماضي.

استعرض السفير عبد العاطي - بحسب بيان وزارة الخارجية - جهود الحكومة المصرية لتحقيق التنمية الشاملة على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مبرزاً ما تواجهه مصر من تحديات جراء التطورات الإقليمية والتداعيات الاقتصادية للأزمة في أوكرانيا وتأثيرها بصورة مباشرة على الأمن الغذائي المصري وارتفاع أسعار الطاقة في الأسواق العالمية، فضلاً عن تأثيرها السلبي والمباشر على قطاع السياحة لتوقف السياحة الواردة من روسيا وأوكرانيا بما يمثل 31% من إجمالي السياحة الوافدة إلى مصر.

من جانبه، أعرب المفوض الأوروبي عن تقديره لمصر وقيادتها السياسية، مبرزاً متابعته للتطور الذي يحدث في مصر والتقدم الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين، والاتصالات المستمرة التي تجمعه بوزير الخارجية سامح شكري لدفع أطر التعاون الثنائي بين الجانبين، وتم تناول الدور المحوري الذي تلعبه مصر لتحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، فضلاً عن جهودها في مجال مكافحة الإرهاب ومواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية ونجاحها في ضبط حدودها ومنع أي مركب للهجرة غير الشرعية من مغادرة السواحل المصرية منذ عام 2016.

كما تناولت المقابلة استعراض أبرز المشروعات الإنمائية التي يتم تنفيذها في إطار التعاون المالي والاقتصادي بين مصر والاتحاد الأوروبي، فضلاً عن التباحث حول الزيارة المُقررة للمفوض الأوروبي للجوار إلى القاهرة خلال الفترة القادمة، في إطار استكمال الحوار البناء والإيجابي القائم بين الجانبين.