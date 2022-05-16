شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة كويتية تبرز توجيهات الرئيس السيسي بالتوسع فى منح إعفاءات ضريبية للشركات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبرزت صحيفة الأنباء الكويتية الصادرة اليوم الاثنين، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة التوسع فى إقامة المناطق التكنولوجية الاستثمارية الحرة، وبالتوسع في منح الإعفاءات الضريبية للشركات الناشئة .

وقالت الصحيفة تحت عنوان "السيسي يوجه بالتوسع في الإعفاءات الضريبية للشركات الناشئة"، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بالمتابعة المستمرة للمشروعات القومية الخاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لجذب الاستثمارات، بما في ذلك التوسع في إقامة المناطق التكنولوجية الاستثمارية الحرة، وبالتوسع في منح الإعفاءات الضريبية للشركات الناشئة وإزالة المعوقات التي تعترض نشاط رواد الأعمال .

وأضافت الصحيفة أن ذلك جاء خلال اجتماع الرئيس السيسي مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .

