الابن هرب من الموت.. النيابة تحقق في "مجزرة الصف"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

تجري النيابة العامة بجنوب الجيزة، التحقيق حول قيام حلاق بقتل زوجته وابنته وإقدامه على الانتحار في منطقة الصف.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أن الزوج كان يعاني من مرض نفسي، وطلبت النيابة العامة سرعة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ملابساتها ومعرفة تفاصيلها.

وأدلى عدد من أهالي المنطقة في أقوالهم أمام النيابة العامة، أن الزوج كان كثير الشجار مع زوجته، بسبب غرابة أفعاله، وعدم قدرته السيطرة على نفسه، مشيرين إلى أن أحد الأبناء هرب من الموت واستعان بالأهالي لمنع الأب من أفعاله إلا أنهم وصولوا بعد انتحاره.

وعثرت الأجهزة الأمنية على جثث المتوفين داخل منزلهم بمنطقة عرب الحصار التابعة لمركز الصف بجنوب الجيزة.

كما طلبت تقرير الصفة التشريحية الخاص بالجثث، واستعلمت عن الحالة الضحية لشخص رابع مصاب في الواقعة، وكشفت التحقيقات الأولية، أن حلاق أقدم على قتل زوجته وابنته، وحاول قتل ابنه، وشنق نفسه بعدها، إلا أن الابن تمكن من الفرار من أبيه قبل أن يقتله، وحاول الاستغاثة بالجيران، وانتقلت قوات الأمن إلى مكان الحادث، لإجراء التحريات اللازمة تجاه الواقعة لكشف ظروف وملابسات الحادث.