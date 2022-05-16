حريق محدود داخل بنك في الدقى.. والمعاينة: ماس كهربائي بالتكييف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة، الاثنين، حريقَا شب داخل فرع أحد البنوك بحي الدقي، وسط المحافظة.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة وارتفاع ألسنة اللهب من داخل فرع أحد البنوك، بشارع التحرير دائرة قسم الدقي.

انتقل رجال الدفاع المدني إلى محل البلاغ تحت إشراف اللواء جابر بهاء ونائبه اللواء علاء السعيد، وأمكن محاصرة ألسنة النيران سريعًا وحصرها في مساحة صغيرة دون إصابات.

تبين بالفحص أن الحريق ناتج عن ماس كهربي داخل أجهزة التكييف، وجرى تنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد النيران.