أبرزها تجاوز السرعة.. تحرير 16 ألف مخالفة مرورية في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة، عن ضبط 16335 مخالفات مرورية متنوعة، من بينها 4660 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و83 مخالفة السير بدون تراخيص، و12 مخالفة عن الدراجات النارية، و15 مخالفة موقف عشوائي، و24 مخالفة لشروط التراخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.