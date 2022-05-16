ضبط 181 سلاح ناري و206 قضية مخدرات وتنفيذ 62931 حكم قضائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط 181 قطعة سلاح ناري، و206 قضية مخدرات، وتنفيذ 62931 حكم قضائي متنوع.

قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة، أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط تشكيلين عصابيين، ضم 6 متهمين، ارتكبوا 11 حادث متنوع.

كما تم ضبط 206 قضية مخدرات، وضبط 26 متهما هاربا، وضبط 19 متهما في أعمال بلطجة ، وضبط 382 دراجة نارية مخالفة، وضبط 22963 مخالفة مرورية متنوعة، وفحص 49 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 9 منهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار الحملات الأمنية.