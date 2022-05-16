وزير البيئة: مؤتمر المناخ يركز على تنفيذ التزامات الدول المتقدمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

تشارك الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة والمنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ COP27، بورشة عمل إطلاق المشاورات غير الرسمية حول برنامج عمل جلاسجو - شرم الشيخ والهدف العالمي المعني بالتكيف مع التغيرات المناخية التي تستضيفها جمهورية المالديف في الفترة من 16-17 وقام بافتتاحها السكرتارية التنفيذية للاتفاقية وفاصل نسيم، نائب رئيس المالديف، ومجموعة من الوزراء المعنيين بشئون البيئة بالعالم وذلك نيابة عن وزير الخارجية سامح شكري بصفته الرئيس المعين للدورة السابعة والعشرون لمؤتمر المناخ.

وأكدت وزيرة البيئة، في بيان، اليوم الاثنين، أن مؤتمر المناخ القادم cop27 الذي سيعقد بمدينة شرم الشيخ بمصر سيركز على تنفيذ مخرجات مؤتمر جلاسجو والتزامات الدول المتقدمة من أجل تحقيق التقدم في كافة مسارات الخاصة بالتفاوض وتحقيق التوازن بين التخفيف والتكيف.

وأضافت وزيرة البيئة: من الضروري أن تصل المشاورات إلى أهم البنود التي تشكل الهدف العالمي للتكيف مع التوافق عليها وذلك حتى يتم تسريع وتيرة التوافق على هدف عالمي رقمي للتكيف يتم على أساسه توجيه التمويل لمساعدة الدول الأكثر هشاشة والمجتمعات المحلية التي تتعرض لآثار التغيرات المناخية بصورة مبنية على العلم والبيانات الصحيحة.

وشددت وزيرة البيئة على أهمية تحقيق ما تم الاتفاق عليه فيما يخص مضاعفة التمويل للتكيف بحلول عام 2025 وهو ما تم الوعد به بمؤتمر جلاسكو.

وأثارت الوزيرة أهمية التوصل لهدف عالمي للتكيف لأن آخر تقرير للهيئة الحكومية الدولية لتغير المناخ أظهر فجوة ضخمة بين الاحتياجات الخاصة بالتكيف وبين التمويل المتاح للتكيف، وكذلك أظهر أن ما تم من موضوع التكيف مجرد مشروعات صغيرة خاصة بقطاعات معينة وهذه المشروعات تركز على التخطيط وليس التنفيذ الفعلي.

وحفزت الوزيرة المشاركين على أنهم يستطيعون تحقيق ذلك من خلال العمل في الفترة القصيرة المتبقية للوصول إلى مؤتمر شرم الشيخ وذلك لإظهاره تنفيذا، وبيان وجود خطوات وإجراءات فعلية يتم اتخاذها من قبل كل الأطراف المشاركة والمتأثرة بقضية التغيرات المناخية.