هيئة الأرصاد: عواصف ترابية تضرب العراق تسببت في حالات اختناق بين المواطنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية إن العراق يتعرض لعواصف ترابية ورملية قوية.

وأضافت هيئة الأرصاد المصرية، في بيان، اليوم الاثنين: في مشهد ليس الأول من نوعه ولكن تكرر أكثر من مرة يتعرض العراق إلى عواصف ترابية كان ذروتها اليوم.

وتابعت هيئة الأرصاد: حيث تأثرت العراق اليوم بعاصفة رملية أثرت بشكل كبير على مدى الرؤية الأفقية وصاحبها حالات اختناق بين المواطنين وقد أغلقت على إثرها حركة الملاحة الجوية وكذلك المدارس.

واختتمت هيئة الأرصاد الجوية: من المتوقع أن تؤثر هذه الرمال المثارة على مناطق من الكويت.