القوى العاملة: تعيين 62 شابا والتفتيش على 91 منشأة بمطروح

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

قال وزير القوى العاملة محمد سعفان" إن مديرية القوى العاملة بمحافظة مطروح قامت بتعيين 62 شابا من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري منهم 3 شباب "قادرون باختلاف" من خلال شهادات القيد المرتدة " كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذين وصل عددهم 249 طالب عمل".

وأضاف سعفان - وفقا لبيان الوزارة اليوم الاثنين- أن المديرية قامت بصرف منحة عيد العمال والفطر المبارك لـ13 ألفا و881 عاملا غير منتظم مسجلاً بإجمالى 13 مليونا و881 ألف جنيه، كما قامت في مجال رعاية هذه الفئة اجتماعيا وصحيا بصرف 91 ألف جنيه رعاية إجتماعية لـ46 عاملا من المسجلين بالمديرية بواقع 27 منحة مولود جديد، و9 منح زواج، و10 منح وفاة أحد الأقارب، و4000 جنيه رعاية صحية لعاملين.​