طموحات السيسي تصل للسماء.. أبو العينين يطالب بتنظيم مؤتمر اقتصادي عالمي للاستثمار في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

قال النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، إن مصر تستطيع أن تصبح أفضل بقعة في العالم في التجارة العالمية؛ لكننا نحتاج إلى دور جديد للسفارات المصرية في الخارج للتسويق للمشروعات والاستثمارات.

وأضاف أبو العينين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر قناة "صدى البلد": إنه يجب التحلي بالوعي في الجهاز الإداري القائم على استراتيجية تنشيط الاستثمار، فالدولة تتنافس على تقديم الحوافز وتشجيع قطاعات الاستثمار، مضيفًا: "محتاجين تسويق المشروعات المصرية من خلال السفارات المصرية في الخارج".

ونوه وكيل مجلس النواب بأن مصر بحاجة إلى دور جديد لسفاراتها بالخارج، وأن تكون لها مادة تسويقية للمشروعات المصرية، وعقد مؤتمر اقتصادي، ودعوة الشركات الكبرى به؛ للاستثمار في مصر.

وأضاف أبو العينين أن مصادر سلاسل الإمداد في العالم ستتغير بعد جائحة كورونا، مشيرًا إلى أنه يجب أن نستغل أزمتَي كورونا والحرب الروسية- الأوكرانية لتحويلها إلى منحة نستفيد منها.

وتابع وكيل مجلس النواب: "نحن أمام تحديات اقتصادية كبيرة تتطلب من الجميع التكاتف لجذب المزيد من الاستثمارات".

وأوضح أبو العينين: "مصر تستطيع أن تخطو خطوات كبيرة نحو المستقبل في ظل التحديات العالمية الراهنة".

وعلق وكيل مجلس النواب على الحوافز التي أعلنها رئيس الحكومة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده، موضحًا أنها ستعمل على تنشيط الصناعة المصرية، وقال إن قرارات رئيس الوزراء كانت كاشفة ومخططة واضحة.

ووجه أبو العينين التحية إلى رئيس مجلس الوزراء على القرارات الاقتصادية لإعلان رؤية مصر للتعامل مع الأزمة العالمية، واصفًا إياها بأكبر زلزال قرارات اقتصادية.

وقال وكيل البرلمان إن رئيس مجلس الوزراء استطاع وضع يدَيه على كل النقاط القوية التي تبعث الثقة في الاقتصاد الوطني، معربًا عن اتفاقه مع كل قرارات رئيس الوزراء التي أعلنها اليوم خلال المؤتمر الصحفي.

وتساءل النائب: مَن الذي سيقوم بتنفيذ هذه القرارات المهمة؟ ويجب أن يكون هناك وعي لدى المنفذين بأهمية عامل الوقت وأن التأخير سيؤثر تأثيرًا بالغًا على الاستراتيجية التي تستهدف نهضة مصر، ولا بد أن يكون هناك عقاب وثواب لكل المسؤولين عن تنفيذ ذلك.

وأشار أبو العينين إلى أن مصر دخلت تنافسية عالمية- اقتصادية، ويبقى السؤال: "نحن بحكم موقعنا الاستراتيجي ماذا نستطيع أن نفعل؟"، موضحًا أنه يجب استغلال علاقة مصر بإفريقيا ونحتاج إلى التكاتف من أجل التسويق الخارجي لاستراتيجية الدولة لجذب الاستثمارات.

ووجه وكيل مجلس النواب التحية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قراراته بشأن الحوار الوطني، موضحًا أن أصل الحوار الوطني الحقيقي؛ هو أن تصبح مصر دولة اقتصادية متقدمة، ولها ثقلها.

وأوضح أبو العينين أن الحوار الوطني كلمة شاملة تستلزم الوقوف أمام الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولا يمكن اختزاله في الجزء السياسي فقط، مشيرًا إلى أن أزمة الزيادة السكانية بحاجة إلى حوار وطني، هي وغيرها من القضايا.

وأكد وكيل البرلمان: "نفسي الحوار الوطني يبدأ في كل قرية ومحافظة؛ لاستغلال موارد القرى والمحافظات، وتكون فيه أسئلة للحوار في كل المجالات؛ بحيث يتم التفاعل الشعبي على مستوى كل محافظات مصر، وبعدها يقيّم الخبراء نتيجة الحوار.

وأكمل أبو العينين: "ربنا كرمنا برئيس حكيم وعاقل ويستمع إلى الجميع، وطموحاته تصل إلى السماء".

وتحدث أبو العينين عن زيارته إلى المغرب ضمن وفد رفيع من البرلمان الأورومتوسطي، ولقائه عدداً من مسؤولي المغرب؛ حيث قال إن رئيس البرلمان المغربي حدَّثه عن أنه شاهد مسلسل "الاختيار 3" على مدار الـ30 حلقة كاملة، وأعجب بصور صلاة العيد في مصر، مشيرًا إلى أن أعضاء البرلمان المغربي في حالة ذهول بالمشروعات المصرية، والنهضة الاقتصادية وحياة كريمة، والظهير العمراني، ويشعرون بأن ثمة مجداً يحدث في مصر، قائلًا: "الخارج يرى التطوير والتقدم الموجود في مصر حالياً".