أشرس الحروب.. طلب برلماني بإعداد قوانين تدعم الإبداع لمواجهة الحروب التكنولوجية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

طالب المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، الحكومةَ بإعداد قوانين حاكمة وتشريعات تحقق الهدف الأساسي من إنشاء مركز الإبداع والابتكار التكنولوجي وريادة الأعمال؛ والذي من أهم أهدافه دعم الابتكار، لضمان استفادة كل من الأفراد والشركات.

وأضاف أبو شقة، خلال كلمته في الجلسة العامة اليوم الإثنين، خلال مناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائب علاء الدين مصطفى، وأكثر من عشرين عضوًا بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول منظومة الابتكار والإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال لمواجهة التحديات المختلفة التي تواجه المبتكرين ورواد الأعمال وجميع الأطراف المعنية، بما يتواكب مع المستجدات والتغيرات التكنولوجية المتسارعة، بأنه لا يتصور أننا نؤسس لجمهورية جديدة، وهذه الجمهورية تواكب كل ما هو مستحدث ولا نكون معها على خط سواء.

وأضاف أبو شقة أن العالم بأكمله يواجه مشكلة التطور السريع في التكنولوجيا، وأصبحت التكنولوجيا إحدى وأخطر وسائل حروب الجيل الرابع، ومن أشرس الحروب ومن أخطر الأسلحة؛ وهي التكنولوجيا التي تتطور بشكل مخيف.

ولفت النائب إلى أننا لسنا أمام قانون منظم لعملية الابتكار وهذه كارثة؛ فلا يوجد قوانين تقود التقدم دون قوانين حاكمة نكون أمام أهداف بلا مقومات.