شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الأزهر تعلن الانتهاء من مشروع الحرم الذكى خلال ثلاث سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت جامعة الأزهر مشروع الحرم الذكى بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ، وفى كلمته قال الدكتور محمد الشربينى ، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، انه تمت برمجة جميع نظم القبول بجامعة الازهر للطلبة المصريين والوافدين وتنسيق المدن الجامعية والتحصيل الإلكترونى، بالإضافة إلى اختبار القدرات، لافتا إلى أن ذلك يأتى فى إطار الرقمنة ضمن خطة مصر 2030 .

وأضاف خلال كلمته فى احتفال إطلاق مشروع الحرم الذكى انه تم تطبيق الكتاب الالكترونى والذى وصل عدد الكتب فيه 1400 كتاب ، كما استخدم التطبيق 140 ألف طالب وطالبة ، مضيفا انه سيتم انشاء مجمع البيانات البيومترية من أخذ بصمة الاصابع والعين والتعرف على الوجه للطلاب واعضاء هيئة التدريس، يتضمن كل بياناتهم ، وسيتم ربطه بمركز البيانات الرسمية للدولة.

من جانبه، قال عمرو المصرى مدير قطاع التعليم بشركة مايكروسوفت بمصر، أن مشروع الحرم الذكى هو احد اهم مشروعات التحول الرقمى ، لافتا إلى أن جامعة الازهر لها طبيعة ومكانة خاصة ونهتم بالتعاون معها فى تطوير منظومة التعليم بما يليق بتاريخ جامعة الازهر.

وقال اللواء سامى الجرف، رئيس مجلس إدارة وعضو منتدب الشركة المتحدة ، أن جامعة الازهر من اوائل الجامعات التى خاضت سباق التحول الرقمى، كما أن الجامعة هى قبلة المسلمين العلمية .

من جانبها، قالت المهندسة ميرنا عارف مدير عام مايكروسوفت مصر، أن التحول الرقمى أصبح ضرورة حتمية للتيسير على المواطنين وتماشيا مع هذا التوجه تسعى المؤسسات التعليمية الاستفادة من التحول الرقمى ، لافتة أن التعاون مع جامعة الازهر خطوة مهمة فى اطار هذا التحول والذى يعد هدف رئيس للدولة المصرية ضمن خطتها 2030.

وفى ذات السياق قال المهندس وليد شاهين، رئيس قطاع المشروعات شركة المتحدة، أن أهداف مشروع الحرم الذكى ميكنة كافة الأعمال التعليمية وتقديم كافة الخدمات التعليمية بطرق إلكترونية، وإتاحة معلومات الطلاب الأساسية والأكاديمية على المنصة الموحدة ، وتفعيل التواصل الالكترونى بين الطلاب ومنتسبيها ، لافتا إلى أن الخطة الزمنية لتطبيق المشروع تستغرق ثلاث سنوات.