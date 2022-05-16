شكرا لقرائتكم خبر عن الوقائع المصرية تنشر تعديل النظام الأساسى لمصر للطيران للخدمات الأرضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت جريدة الوقائع المصرية تفاصيل قرار وزير الطيران المدني الطيار محمد منار عنبه، رقم 132 لسنة 2022، الخاص بتعديلات النظام الاساسى لشركة مصر للطيران للخدمات الأرضية، حسب تعديلات القانون رقم 185 لسنة 2020 .

وأشارت الجريدة الرسمية أن بعد موافقة مجلس ادارة شركة مصر الطيران للخدمات الأرضية، فقد تقرر تعديل النظام الاساسي للشركة، بالاضافة إلي إلغاء القرار الوزاري رقم 615 لسنه 2003 والصادر بالنظام الاساسي لشركة مصر للطيران للخدمات الأرضة .

وجاءت تعديلات وزير الطيران على النظام الأساسى للشركة ليتوافق مع التعديلات الواردة بالقانون 185 لسنة 2020 وتعديلات اللائحة التنفيذيـة.

وجاء في تعديلات النظام الاساسي لشركة مصر للطيران للخدمات الأرضية ما يلي:

- تقديم الخدمات الأرضية لكافة طرازات الطائرات بالداخل والخارج.

- إنشاء وإدارة الورش الفنية والانتاجية وتشغيلها اقتصاديا للشركة القابضة لمصر للطيران والشركات التابعة لها ولغيرها.

-تقديم خدمات نظافة الطائرات وتموينها.

- تمثيل الشركات في المطارات المصرية والاجنبية فيما يخص الخدمات الأرضية للطائرات.

- القيام بخدمات النقل الأرضي للرحلات أو للركاب أو للبضائع داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها.