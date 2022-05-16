شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يقدم واجب العزاء فى وفاة الشيخ خليفة بن زايد رئيس الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة واجب العزاء، للسيدة مريم الكعبي سفيرة دولة الإمارات بالقاهرة في وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة .

وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن الأمة العربية فقدت برحيله قائدًا حكيمًا كرّس حياته في خدمة شعبه وأمته العربية والإسلامية ونصرة قضاياها .

وقال محافظ القاهرة: "نتقدم بخالص التعازي وصادق المواساة إلى دولة الإمارات العربية الشقيقة، قيادة وشعبا، سألين الله تعالى أن يتغمد الفقيد العزيز بواسع رحمته، ويلهم ذويه وكافة محبيه الصبر والسلوان" .