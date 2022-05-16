شكرا لقرائتكم خبر عن لشباب الجامعات.. "اليونيسف" تنظم مسابقة للابتكار الاجتماعى فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، مؤتمرا، بشأن "مسابقة للابتكار الاجتماعي"، تدعو خلالها الشباب المبتكرين إلى وضع حلول في مجال الأعمال تلبي احتياجاتهم ومتطلباتهم المجتمعية، وتهدف إلى تمكين الشباب من خلال مدهم بمنصة تتيح لهم الاستفادة بما لديهم من مهارات وأفكار، الأمر الذى يؤدى إلى دعم وتعزيز تحقيق رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة السبعة عشر.

ووفق بيان يونيسف تمت دعوة عدد من المسؤولين وشركاء من القطاع الخاص للتحكيم على المشاريع الثمانية (المقدمة من عدد من الجامعات الحكومية والخاصة)، وذلك بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة، من حيث جدواها وتأثيرها واستدامتها المحتملة والقائمة على الحلول والابتكار والوضوح والشمول.



جانب من فعاليات اطلاق المسابقة

وأشار البيان إلى أنه "تتناول المشاريع المقدمة تحديات بيئية مختلفة مثل تغير المناخ، وخفض مستويات الملوحة في الأراضي الزراعية، والتلوث بالمواد البلاستيكية، وإيجاد مواد خام بديلة أرخص، وإدارة النفايات وإعادة التدوير".