شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار تذاكر قطارات الدرجة الثالثة مكيفة على خط الصعيد.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت هيئة السكة الحديد اسعار قطارات درجة ثالثة مكيفة الجديدة، على ابواب الدخول وشباك قطع التذاكر.

وبدأت الهيئة تشغيل القطارات المكيفة درجة ثالثة وتعمل حاليا على خط الصعيد، وذلك ضمن تعاقدها مع شركة ترانسماش هولدينج الروسية لتصنيع وتوريد 500 عربة درجة ثالثة مكيفة دخلت الخدمة لأمرة مرة في تاريخ السكة الحديد منذ أسابيع.

وشملت أسعار تذاكر قطارات الدرجة الثالثة مكيفة، القاهرة ـ بنى سويف 50 جنيها، والقاهرة ـ مغاغة 60 جنيها، والقاهرة ـ المنيا 75 جنيها، والقاهرة ـ ملوى 80 جنيها، والقاهرة ـ أسيوط 90 جنيها، والقاهرة ـ سوهاج 105 جنيهات، والقاهرة ـ نجع حمادى 115 جنيها، القاهرة ـ قنا 120 جنيها، والقاهرة ـ الأقصر 130 جنيها، والقاهرة ـ ادفو 145 جنيها، والقاهرة ـ كوامبو 150 جنيها، والقاهرة ـ أسوان 150 جنيها.