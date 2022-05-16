شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: تحسن فى درجات الحرارة وغطاء سحابى يقلل فترات سطوع الشمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى تحسن نسبى فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء مع وجود غطاء سحابى يعمل تقليل سطوع الشمس .

وتابعت هيئة الأرصاد: ذلك مع استمرار نشاط الرياح على معظم الأنحاء ولكن بشكل أقل وسرعات أخف عن الأيام السابقة، موضحة أن درجة الحرارة الآن على القاهرة الكبرى 23 درجة مئوية.

ويشهد اليوم الاثنين، طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم سيشهد نشاط رياح على كافة الأنحاء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الاثنين: القاهرة العظمى 28 درجة والصغرى 18 درجة، والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 17 درجات، ومطروح العظمى 23 درجة والصغرى 16 درجة، وسوهاج العظمى 36 درجة والصغرى 22 درجات، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 23 درجات، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 25 درجة.