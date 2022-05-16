شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: صرف 13.8 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة وتعيين 62 شابا بمطروح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة مرسى مطروح، بصرف منحة عيد العمال والفطر المبارك لـ 13 ألفاً و881 عاملاً غير منتظما، مسجلاً بإجمالى 13 مليونا و881 ألف جنيه .

وقال الوزير: المديرية قامت فى مجال رعاية هذه الفئة اجتماعياً وصحياً بصرف 91 ألف جنيه رعاية اجتماعية لـ 46 عاملاً من المسجلين بالمديرية بواقع 27 منحة مولود جديد، و9 منح زواج ، و10 منحة وفاة أحد الأقارب، و4000 جنيه رعاية صحية لعاملين .

وأشار الوزير إلي أن المديرية قامت بتعيين 62 شاباً من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 3 شباب " قادرون باختلاف"، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة " كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذين وصل عددهم 249 طالب عمل .

وأوضح عاطف حسن درويش مدير المديرية - فى تقريره للوزير عن إنجازات شهر أبريل الماضي- أن المديرية قامت فى مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية بالتفتيش على 91 منشأة ، والقيام بـ 6 حملات تفتيشية ، وذلك للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد ، و تحرير 7 محاضر سلامة وصحة مهنية ، فضلاً عن عقد ندوة توعية ، ومنح 13 رخصة .

وأشار مدير المديرية إلى أن المديرية قامت باستخراج 149 شهادة قياس مستوى مهارة ورخصة مزاولة الحرفة من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، و في مجال التفتيش العمالي قامت بالتفتيش على 264 منشأة ، وأسفر عن تحرير 23 محضراً لمنشآت مخالفة ، وبحث 2 شكوى ، وعمل 4 زيارات عمالية .