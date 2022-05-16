شكرا لقرائتكم خبر عن مايا مرسى تشارك فى افتتاح 4 عيادات جديدة للمرأة الآمنة بالجامعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة فى افتتاح 4 عيادات جديدة من عيادات المرأة الآمنة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان في مستشفيات جامعة المنيا وبني سويف وبنها و 6 أكتوبر عبر تقنية الفيديو كونفرنس، وذلك بحضور l رؤساء الجامعات والطاقم الطبي العامل في عيادات المرأة الآمنة في الجامعات.

وتقدم العيادات خدمات شاملة للنساء اللاتي تعرضن للعنف، بما في ذلك الخدمات الطبية والإحالة للخدمات القانونية والاجتماعية بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، في كلمتها على الدور الهام الذي يلعبه القطاع الطبي في الاستجابة لحالات العنف ضد المرأة، موضحة أن الأطباء والممرضات هم أول نقطة التقاء مع النساء والفتيات اللاتي يتعرضن للعنف، موضحة أن الوحدة تعد بمثابة مساحة آمنة تتيح للسيدات الإفصاح عن تعرضهن للعنف مع مراعاة الخصوصية وسرية البيانات، مضيفة أنه تم بالفعل التنسيق وإحالة عدد من السيدات اللاتي ترددن على الوحدات التي تم افتتاحها في عام 2020 (القصر العيني- عين شمس- أسيوط والمنصورة) إلى مكتب شكاوى المرأة بالمجلس ولجهات قانونية متخصصة.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن الوحدات ستقوم بتقديم الخدمات على أيدي أطباء وهيئة تمريض مدربين على كيفية تقديم الدعم النفسي الأولي والإحالة للجهات الداعمة و العاملة في مجال مناهضة العنف ضد المرأة.

من جانبها سلطت فريدريكا ميير، ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، الضوء على الشراكة المهمة مع المستشفيات الجامعية للقضاء على جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات، مضيفة أنها تأمل في أن تكون هناك في نهاية المطاف عيادات المرأة الآمنة في كل محافظة.

وقالت: "نحن فخورون بالعمل جنبًا إلى جنب مع المستشفيات الجامعية لتمكين الأطباء والممرضات والمرضى للوقوف ضد جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات، كما نفخر بالتنسيق بين الوزارات المعنية وأصحاب المصلحة الحكوميين والشركاء والمؤسسات لمواصلة جهودنا المشتركة في هذا الشأن، مؤكدة أننا على يقين من أن هذا هو الاتجاه الصحيح للقضاء على العنف ضد النساء والفتيات ".

يذكر أن المجلس القومي للمرأة قد وقع بروتوكولات تعاون مع الجامعات لإنشاء وحدات استجابة طبية في مستشفيات الجامعة والتي وصلت إلى ٨ عيادات حتى الآن.

كما افتتح المجلس وصندوق الأمم المتحدة للسكان أولى عيادات المرأة الآمنة على مستوى الرعاية الصحية الأولية بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان والأمانة العامة للصحة النفسية في أبريل بمركز أهالينا الطبي بالقاهرة.