شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة تؤكد أهمية المشاورات غير الرسمية حول برنامج عمل جلاسكو بشرم الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجهت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق الوزارى ومبعوث مؤتمر المناخ COP27 إلى دولة المالديف للمشاركة فى إطلاق المشاورات غير الرسمية حول برنامج عمل جلاسجو - شرم الشيخ والهدف العالمي المعني بالتكيف مع التغيرات المناخية المنعقد فى الفترة من 16-17 مايو الجارى وبحضور إبراهيم محمد صالح، رئيس جمهورية المالديف وباتريشيا إسبينوز الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC)، والوزراء المعنيين بشئون البيئة بالعالم.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على بدء ورشة العمل الخاصة بالهدف العالمى للتكيف والتى يفتتحها رئيس جمهورية المالديف، وتعقد على مستوى الوزراء المعنيين بشئون البيئة بالعالم لمناقشة ملامح الهدف العالمى للتكيف والذى يعد أحد مخرجات مؤتمر جلاسكو، وأحد التقارير التى سيتم مناقشتها بمؤتمر المناخ بشرم الشيخ cop27 .

وشددت د. ياسمين فؤاد على أهمية هذا الهدف والتى تكمن فى تمويل المناخ الذى تم مضاعفته كأحد مخرجات مؤتمر جلاسكو بموضوعات التكيف وهو ما يستدعى الوصول إلى هدف متفق عليه عالميا لكى يتم الوصول الى المشروعات الخاصة بالتكيف فيما يخص بالكوارث الطبيعية الحادة كالفيضانات وحرائق الغابات والارتفاع الشديد فى درجات الحرارة مما يجعل المجتمعات المحلية أكثر هشاشة والتى تعد الأكثر تأثرا بآثار التغيرات المناخية.

وأشارت وزيرة البيئة إلى انه من المزمع عقد مشاورات وزارية غير رسمية و مقابلات ثنائية مع وزراء البيئة من الدول المتقدمة و النامية.