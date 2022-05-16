شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. جامعة الأزهر تعلن عن خدمات تقنية جديدة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطلق جامعة الأزهر مشروع الحرم الذكى، اليوم الاثنين، والذى يهدف إلى تقديم أحدث الخدمات التقنية للعاملين وأعضاء التدريس والطلبة لتمكينهم لتحقيق أفضل ما لديهم والوصول لتحول رقمي شامل لجامعة الأزهر في وقت زمني محدد، من خلال حزمة من التطبيقات والمشاريع الرقمية التي سيتم تنفيذها على مدار الثلاث أعوام القادمة.

كما سيتم أيضا خلال فعاليات اليوم تدشين بعض الخدمات التقنية الجديدة التي تساعد على تيسيير وتحسين لغة التواصل مع أبنائنا الطلبة.

وكان قد أكد الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، أن الحرم الذكى هو نظام إلكتروني إدارى وتعليمى ونظم امتحانات وكنترولات وتعلم عن بعد.

جدير بالذكر أنه سبق وأعلن الدكتور محمد الشربينى، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، أنه نظرًا لعدم تمكن بعض الطلاب من تسجيل بياناتهم بمنظومة الحرم الذكى للجامعة خلال إجازة عيد الفطر المبارك، وحرصًا من إدارة الجامعة على مصلحة الطلاب فقد تقرر مد فترة التسجيل حتى يوم الجمعة 13 من مايو 2022م.